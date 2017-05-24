Депутаты хотят разрешить приставам задерживать алиментщиков

Публикации за 24.05.17

Госдума готовится рассмотреть законопроект, который наделит судебных приставов полномочиями по задержанию должников по алиментам. Сейчас нарушителей могут задержать только сотрудники полиции, что, по мнению депутатов, замедляет процесс и создает дополнительную нагрузку на органы внутренних дел.

Инициатива внесена в Госдуму комитетом по госстроительству. В частности, народные избранники предлагают разрешить судебным приставам задерживать алиментщиков в публичных местах, например, на вокзале или в аэропорту, пишет «Коммерсант».

В прошлом году власти ужесточили ответственность за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), по новой статье было возбуждено более 10 тысяч дел, в результате была погашена задолженность по алиментам на сумму более 34 млн рублей.

Однако депутаты хотят пойти еще дальше. Нередко нарушители игнорируют вызов пристава для составления протокола, для того чтобы задержать должника, приставы вынуждены обращаться в полицию. Такая схема создает задержки и препятствия для привлечения злостных неплательщиков алиментов, считают в комитете ГД по госстроительству.

Эксперты считают инициативу целесообразной. Фактически должника можно задержать в любом месте, где он предъявит паспорт. Для полиции эта деятельность создает дополнительные нагрузки, при этом уголовные дела по соответствующей статье в любом случае расследуются приставами.

Москва, Зоя Осколкова

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