Квас в России заменяют газировкой / Треть напитков под названием «Квас» им не являются

Публикации за 24.05.17

Результаты исследования, проведенного специалистами Роскачества, показали, что треть напитков, которые производители именуют квасом, натуральным квасом не являются. Чаще всего это газировка с подсластителями и искусственными добавками.

Согласно государственному стандарту натуральный квас изготавливается путем естественного брожения. В составе напитка должны присутствовать ячменный или ржаной солод, ржаная мука или кукуруза, вода, сахар, дрожжи и молочнокислые бактерии. Протестировав 26 образцов по 26 параметрам качества и безопасности, Роскачество обнаружило соответствие только у 17.

Треть напитков были изготовлены путем ненатурального брожения, а с помощью искусственной газации и методом купажирования. Кроме того, они содержат искусственные добавки, однако продаются под названием квас.

Примечательно, что подмена натурального кваса газировкой, не является нарушением законодательства, так как такой продукт выпущен по собственным техническим условиям производителя.

В нескольких образцах специалисты обнаружили сахарозаменители и подсластители. Квас одного производителя оказался чересчур алкогольным, так норма этилового спирта по ГОСТу не должна превышать 1,2%, этот образец содержал 1,5% спирта. В трех напитках Роскачество зафиксировало превышения обязательных норм на содержание дрожжей и плесени.

Москва, Зоя Осколкова

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