СПЧ предложил Путину провести административную амнистию впервые в истории

Публикации за 26.05.17

Законодательство России предусматривает проведение административной амнистии. Однако российские власти никогда не пользовались такой возможностью. Совет при президенте РФ по правам человека полагает, что время настало. Под амнистию, которую предлагают приурочить к 100-летию Октябрьской революции, могут попасть миллионы граждан.

У СПЧ есть наработки, которые можно использовать в качестве основы проекта постановления для подачи в Госдуму. Концепцию проведения амнистии глава совета Михаил Федотов уже передал первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко, пишет «Коммерсант».

По словам Федотова, административная амнистия является абсолютно новаторским ходом. «Я думаю, было бы очень здорово, если бы президент выступил с такой инициативой», – пояснил глава совета. Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает возможность проведения административной амнистии, но, если власти поддержат идею СПЧ, то это произойдет впервые в истории.

В СПЧ уверены, что помилование коснется миллионов жителей России. Облегчить жизнь предлагается водителям, лишенным прав, гражданам, совершившим экономические правонарушения, нарушителям иммиграционного режима и правил проведения митингов. Только за прошлый год 6,4 млн человек были осуждены за административные правонарушения. Из них штрафы получили 3,7 млн человек, 1,1 млн человек были арестованы. По данным ГИБДД, около полумиллиона водителей лишились водительских прав.

Члены различных правозащитных организаций поддерживают инициативу СПЧ. Эксперты отмечают, что большинство штрафов по КоАП выписаны на суммы от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, и их сбор не сильно повлияет на экономическую ситуацию, а их отмена может существенно облегчить жизнь гражданам.

Впрочем, есть и те, кто относится к идее административной амнистии критично. Главный аргумент для них состоит в том, что амнистия утвердит торжество милосердия над законностью. Одно дело, когда речь идет о людях, сидящих в тюрьмах годами, и совсем другое, когда отменяется штраф, полученный за дело.

Москва, Зоя Осколкова

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