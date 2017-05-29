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Общество

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Публикации за 29.05.17

В России стартует Десятилетие детства / Путин подписал соответствующий указ

В России стартует Десятилетие детства Путин подписал соответствующий указ

В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства, следует из указа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным. Документ на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что данное решение принято «в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

Президент поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий на ближайшие два года.

Отметим, что с предложением объявить Десятилетие детства в конце прошлого года выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с премьером Дмитрием Медведевым. Она назвала этот проект одним из самых важных и приоритетных в стране, который должен отвечать на новые вызовы общества.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 29.05.17

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