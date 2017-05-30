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Общество

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Публикации за 30.05.17

Сибиряк сорвал джек-пот в 300 млн рублей

Сибиряк сорвал джек-пот в 300 млн рублей

Житель Новосибирска угадал восемь чисел и выиграл в лотерею. Потратив на лотерейный билет 100 рублей, счастливчик стал обладателем суперприза в 300 млн рублей.

Как сообщили организаторы лотереи «Гослото «4 из 20», обладатель выигрышного билета проживает в Новосибирске. По правилам розыгрыша, он должен был угадать по четыре числа в диапазоне от 1 до 20 на двух полях. Даже два правильных числа дают шанс получить приз. Однако для того чтобы сорвать джек-пот нужно угадать все восемь.

Для получения 300 млн рублей новосибирцу необходимо приехать в Москву.

Напомним, на прошлой неделе житель Сочи стал обладателем самого крупного выигрыша в истории лотерей в России. Билет стоимостью 700 рублей принес своему обладателю более 360 млн рублей.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 30.05.17

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