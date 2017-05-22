Житель Сочи выиграл в лотерею более 360 млн рублей

Публикации за 22.05.17

Житель Сочи стал обладателем самого крупного выигрыша в истории лотерей в России. Билет стоимостью 700 рублей принес своему обладателю более 360 млн рублей.

Выигрышная комбинация чисел выглядела так: 11, 44, 26, 3, 22, 34. Как отметили в пресс-службе компании «Столото», распространяющей гослотереи, джек-пот в размере 364 685 787 рублей сорвал житель Сочи, пишет Лайф.

Победитель пока не обращался за выигрышем.

Предыдущий рекорд был установлен в феврале прошлого года. Тогда лотерейный билет «Гослото «6 из 45», купленный в Новосибирской области, выиграл более 358 млн рублей.

Сочи, Зоя Осколкова

Сочи. Другие новости 22.05.17

Остановка по требованию. Пока тестируют новый сайт Росреестра, в стране лихорадит рынок недвижимости (ФОТО). / В Тюменской области паводок отрезал от «большой земли» семь деревень. / Глава Кушвы незаконно включил коммерческие фирмы в перечень объектов для обязательных работ осужденных. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»