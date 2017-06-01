«Пороть ребенка можно и нужно»: треть россиян за физическое наказание детей

Треть жителей России (32%) убеждены, что родители вправе применять физическое наказание к подросткам 13-14 лет, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», проведенного к Международному дню защиты детей.

Более половины респондентов (54%) полагают, что родители могут просматривать личную переписку подростков, проверять личные вещи, против таких действий взрослых выступает 41%.

Большинство участников опроса (47%) также убеждены, что родители имеют право ограничивать общение ребенка с приятелями, но почти столько же (46%) занимают противоположную позицию.

Подавляющее большинство жителей России (77%) выступили за то, чтобы подростки работали в свободное от учебы время и получали за это деньги. 18% респондентов уверены в обратном. При этом 24% респондентов считают, что родители вправе забирать заработанные подростком деньги в семейный бюджет, 57% с ними не согласны.

Согласно итогам исследования, почти каждый второй россиянин (48%) полагает, что необходимо ввести полную уголовную ответственность с 16 лет, а не с 18 лет (40% против этого). При этом лишь 16% поддерживают идею разрешить вступать в брак с 16 лет, а не с 18 лет, как сейчас, 76% против этого. Каждый пятый житель России (20%) предлагает дать избирательные права с 16 лет, а не с 18 лет, против этой инициативы выступает 71%.

Опрос проведен 19-22 мая среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 01.06.17

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