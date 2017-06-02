Мечты чиновников: пятница станет выходным, а рабочий день двухчасовым

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сразу два российских чиновника спрогнозировали, что граждане в будущем будут тратить на работу гораздо меньше времени. В результате пятница станет выходным днем, а количество рабочих часов сократится до двух в день.

Так первый зампред главы Центробанка РФ Сергей Швецов заявил, что лет через 15 россияне не будут работать в пятницу. По его мнению, к этому приведут развитие медицины и производительности труда, пишет «Газета.Ru».

Кроме того, Швецов напомнил про автоматизацию производства. Возможно, именно роботы повысят производительность труда, а люди смогут отдыхать три дня в неделю вместо двух.

Напомним, ранее группа ученых из Великобритании и США назвала сроки, когда роботы заменят человека. По их мнению, искусственный интеллект превзойдет человеческий на всех возможных рабочих позициях через 120 лет.

На сегодняшний день около 2% населения кормит всех остальных, пояснил зампред ЦБ. Возникает вопрос, чем будут заняты все эти люди. По его словам, в экономике появятся новые сферы деятельности, направленные на предоставление услуг по личному времени.

Похожий прогноз дал и министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он предположил, что рабочий день сократится, а люди смогут больше времени уделять своей семье. «XX век – это век восьмичасового рабочего дня – как правило, как стандарт, как норма. Может быть, в XXI веке будет стандартом четыре часа. Или, может быть, пять часов, шесть часов, я не знаю. Может быть, когда-нибудь мы будем с вами за два часа все отрабатывать, а потом заниматься своими делами», – сказал глава Минтруда.

Однако, по мнению Топилина, сокращение рабочего дня не должно сказаться на заработной плате. Стоимость труда будет расти, несмотря на уменьшение времени, затраченного на работу.

Стоит отметить, что предсказания чиновников идут вразрез с планами российского правительства. Разные варианты стратегии экономического развития страны предусматривают повышение пенсионного возраста, это значит, что в ближайшем будущем россияне будут работать только больше.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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