Рособрнадзор запретил прием студентов в два вуза И еще один частично лишил аккредитации

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретил прием студентов в два частных вуза – Байкальский гуманитарный институт и Институт международной торговли и права. Причиной такого решения стало «неисполнение предписания в установленные сроки», отмечается в сообщении ведомства.

Также Рособрнадзор частично лишил аккредитации Московскую академию экономики и права.

Отметим, что наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия госаккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать студентам от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 02.06.17

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