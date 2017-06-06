Госдума готова повысить пошлины на загранпаспорта и водительские права

Российские власти намереваются поднять госпошлины на водительские удостоверения нового поколения и биометрические загранпаспорта. По словам первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Александра Ремезкова, это связано с увеличением себестоимости услуги, так как для их оформления может понадобиться соответствующее программное обеспечение, сообщает РИА «Новости».

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на участника заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности написала, что госпошлины на водительские права нового поколения могут вырасти с 2000 до 3000 рублей, на биометрические загранпаспорта – с 3500 до 5000 рублей. По данным издания, такое предложение МВД комиссия одобрила, и, если законопроект получит поддержку на заседании правительства, то будет внесен на рассмотрение Госдумы.

«Дополнительных доходов в части пошлин не существует. Природа пошлин заключается в оплате себестоимости предоставления государственной услуги. Соответственно повышение пошлин означает рост себестоимости предоставления услуги, бланков паспортов и водительских удостоверений. Так как паспорт будет содержать более широкий набор биометрических данных, возникает вопрос по хранению этих данных, соответствующего программного обеспечения и другого. Полагаю, с этим связано повышение пошлин», – пояснил Ремезков.

По словам народного избранника, окончательно назвать причину повышения госпошлин можно будет после внесения законопроекта на рассмотрение Госдумы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.06.17

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