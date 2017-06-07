Пятая часть молодежи намерена уехать из России / Треть юношей и девушек считают, что ничего не добьются в жизни

Пятая часть российской молодежи не считает себя патриотами своей страны и готова уехать за границу, чтобы попытаться реализовать себя там. В то же время 27% участников опроса высказали обеспокоенность ситуацией в стране, рассказал проректор Государственного университета управления (ГУУ) Сергей Чуев в ходе пресс-конференции по итогам всероссийского опроса, который войдет в федеральный доклад о положении молодежи России, который ежегодно представляют правительству РФ Минобрнауки и Росмолодежь.

Как передает РИА «Новости», всероссийский опрос проводился в мае среди 1600 молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. В 2017 году объектом изучения стала актуальная тема ценностей молодого поколения. По словам Чуева, 14% от общего числа молодых людей планируют уехать, чтобы реализовать себя, так как считают, что за рубежом это сделать проще. Еще 4% полагают, что «они стране не нужны», а 24% считают коррупцию проблемой, затрагивающий их лично.

Проректор ГУУ также отметил, что счастье в своей работе находят лишь 27% молодежи. «Только четверть считает, что таким образом можно найти себе счастье – на работе. То есть работа утилитарна, работа только для получения средств, и это нас, безусловно, беспокоит», – пояснил Чуев, добавив, что почти треть молодых людей (32%) считают, что не смогут добиться чего-то в жизни, еще 15% признаются в том, что не могут себя реализовать в рамках учебных заведений.

В свою очередь глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев отметил и позитивный момент – для большинства молодежи традиционные, семейные ценности, патриотизм «являются важными, значимыми». «Очень радостно представляется для меня лично цифра, что в случае возникновения каких-либо непредвиденных обстоятельств в жизни обстоятельств, большинство молодых людей считают возможным для себя обратиться именно в органы власти. И это тоже, мне кажется, показатель здорового отношения молодых людей к тому, что сейчас происходит с точки зрения защиты их прав», – приводит РИА «Новости» слова главы ведомства.

Москва, Иван Гридин

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