Замминистра образования и науки РФ предложил закрыть до половины вузов

В России следует сократить количество вузов ради повышения конкуренции между ними и востребованности среди выпускников школ. Такое заявление сделал заместитель министра образования и науки РФ Григорий Трубников заявил на Startup Village, пишет Indicator.Ru.

«Я считаю, что университетов должно быть меньше. Их заведомо должно быть меньше, чем сейчас. Может быть, на треть, может быть, в два раза», – уточнил чиновник. Однако он не стал конкретизировать, от сколького числа учреждений стоит избавиться.

Свою позицию Трубников объяснил тем, что вузы готовят больше специалистов, чем может найти работу. «Слишком много сейчас университетов в стране. То количество выпускников, которые выходят, из них востребовано около половины, а еще меньше находят успех в той специальности, по которой они учились», – добавил он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.06.17

В Екатеринбурге на торговой базе нашли и уничтожили более 20 тонн польских яблок (ФОТО). / Меньше трети граждан России работают по специальности. / К ЧМ-2018 в Екатеринбурге появится 15 информационно-туристических пунктов вместо одного. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»