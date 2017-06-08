В России за год объем утечек конфиденциальных данных вырос в 100 раз

За 2016 год в России число утечек конфиденциальной информации увеличилось на 89%. В общей сложности было скомпрометировано 128 млн записей, что в 100 раз больше, чем в 2015 году. По числу утечек РФ оказалась на втором месте в мире с долей 14%.

По результатам исследования группы компаний InfoWatch в прошлом году зафиксировано 213 случаев утечки информации, передает РБК. Чаще всего во всеобщий доступ попадает коммерческая тайна предприятий, в России на ее долю приходится 12,3% всех утечек, тогда как во всем мире 5,4%. В то же время платежные и банковские данные утекают гораздо реже, чем в целом по планете – 2,8% против 7,3%. Эксперты считают, что российские финансовые учреждения научились уделять внимание проблемам безопасности, а в промышленных компаниях этот вопрос пока остается открытым.

Почти четверть всех утечек данных приходится на сознательную кражу информации с целью получения выгоды. Причиной такого поведения является низкий уровень культуры информационной безопасности, например, сотрудники зачастую «забывают», что результат их труда принадлежит работодателю.

Кроме того, одной из главных проблем является то, что россияне, имеющие доступ к закрытой информации, зачастую, без всяких сомнений, используют свое служебное положение в личных целях.

Основные каналы утечек – интернет (64%) и бумажная документация (26%). В России до сих пор актуальны случаи, когда скомпрометированными становятся данные на бумажных носителях. Например, различные организации вывешивают на подъездах домов списки должников, или банки и страховые компании неправильно утилизируют копии паспортов.

Чаще всего утечки персональных данных происходят в госорганах (21,6%), затем идут высокотехнологичные компании (14,65%), образовательные учреждения (13,6%) и банки (11,75%). При этом большая часть инцидентов обусловлена действиями изнутри, а не внешним вмешательством.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.06.17

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