Алкогольные магазины станут ближе к школам / Минпромторг смягчает правила торговли спиртным

Министерство промышленности и торговли доработало постановление об ограничении расстояний между магазинами, торгующими алкоголем, и учебными, медицинскими и спортивными учреждениями. Документ устанавливает «радиусы трезвости» в пределах от 20 до 50 метров. В Минздраве считают, что ужесточение правил противоречит государственной политике по борьбе с потреблением спиртного населением.

В настоящее время вопрос об удалении алкогольных магазинов от социальнозначимых объектов, а именно, детских садов, школ, поликлиник, а также мест массового скопления граждан, регулируется на региональном уровне. Так в ряде областей России розничные точки по реализации спиртного не могут располагаться ближе, чем на 1 км от образовательных учреждений и больниц, пишут «Известия».

Минпромторг предлагает смягчить эти требования. В проекте постановления, внесенном в правительство 26 мая, максимальное расстояние составляет 50 метров. Этот лимит действует в радиусе образовательных учреждений для несовершеннолетних, а также медучреждений и источников повышенной опасности. Расстояние должно определяться по пешеходным зонам, от дверей до дверей.

Для вокзалов, аэропортов, спортивных сооружений, воинских объектов, кабинетов косметологии и стоматологии расстояние удаленности магазинов с алкоголем сокращено до 30 метров. Для остальных объектов предельные размеры территорий установлены в диапазоне от 20 до 50 м. Ранее предусматривались ограничения в 1 м, 5 м, 10 м, однако в ходе работы над проектом от них было решено отказаться.

В Минпромторге отметили, что при разработке учитывали заключения других профильных ведомств. С Минфином и Росалкогольрегулированием удалось достичь согласия, тогда как Минздрав выступил категорически против сокращения «радиусов трезвости». «Запрет продажи алкогольной продукции на территориях, прилегающих к образовательным и медицинским организациям, объектам спорта, содействует снижению плотности розничной сети торговли алкоголем и способствует охране здоровья населения, профилактике потребления алкогольной продукции и предупреждению травматизма и насильственной преступности», – говорится в официальном отзыве Минздрава.

Тем не менее, Минпромторг считает, что ослабление ограничений поможет развитию легального бизнеса, в то время как ужесточения открывают дорогу нелегальному.

Москва, Зоя Осколкова

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