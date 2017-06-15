Четверг, 15 июня 2017, 14:31 мск

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Общество

«Кругом казнокрады, коррупция и кумовство»: россияне в прямом эфире забросали Путина неудобными вопросами (СКРИНЫ)

«Кругом казнокрады, коррупция и кумовство»: россияне в прямом эфире забросали Путина неудобными вопросами (СКРИНЫ)

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным изобилует острыми вопросами в виде SMS-сообщений, которые появляются на телеэкранах в прямом эфире.

Жители страны жалуются на коррупционеров-казноградов, кумовство, злоупотребления властью, «подставные» вопросы, низкие зарплаты и пенсии, критикуют инициативы правительственных экспертов по повышению пенсионного возраста. Кроме того, звучат пожелания не выдвигать свою кандидатуру на четвертый срок. В то же время граждане переживают за личную жизнь президента, интересуясь, когда в стране появится первая леди.

Новый День: Россияне

Здесь и ниже кадры из трансляции

Новый День: Россияне
Новый День: Россияне
Новый День: Россияне

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