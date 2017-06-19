Большинство россиян не защищают свои права в бытовых вопросах

Треть жителей России за последние полгода столкнулись с нарушением своих прав в повседневной жизни. При этом отстаивать свою правоту не готовы 74% пострадавших. Чаще всего правовая пассивность россиян связана с отсутствием знаний и навыков в области защиты собственных прав, а также с высоким уровнем терпения россиян.

Чаще всего права граждан нарушаются в сфере розничной торговли, а также в здравоохранении и ЖКХ, об этом говорится в исследовании, проведенном аналитическим центром НАФИ. Так 33% респондентов заявили, что им отказывали в возврате некачественного товара, 32% отметили, что при получении медицинских услуг и ЖКУ их стоимость оказалась завышенной, пишут «Известия». Каждый десятый сталкивался с нарушениями в сфере транспортных услуг, услуг связи и общественного питания.

При этом жалобы напрямую к нарушителям писали только 11% опрошенных, в вышестоящую инстанцию жаловались 6%, в прокуратуру и Роспотребнадзор – 2%. Граждане, чью права были нарушены, предпочитают обсуждать этот вопрос с друзьями и родственниками, и только 13% прибегают к услугам профессиональных юристов. В общей сложности 74% не предпринимали никаких активных действий при нарушениях прав.

Исследование показало, что стране не хватает эффективного механизма защиты прав потребителей, судебные тяжбы отнимают много времени и денег. По словам экспертов, именно отсутствием знаний и навыков в области защиты собственных прав даже по самым бытовым вопросам объясняется правовая пассивность жителей России. Кроме того, немаловажной причиной является высокий уровень терпения россиян.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.06.17

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