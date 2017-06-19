ВЦИОМ заметил оптимизм в оценке россиянами ситуации в стране

Показатели социального самочувствия в целом по России улучшились, к такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным последнего исследования социологов, обстановку практически во всех сферах деятельности РФ граждане оценивают средне. Впрочем, есть небольшие положительные изменения. Население стало лучше оценивать экономическую и политическую ситуацию в стране, а вектор развития государства одобряют около половины россиян.

Так экономическая обстановка в стране, по мнению граждан, слегка улучшилась. Год назад индекс оценок положения экономики фиксировался на уровне 32 пункта, теперь этот показатель вырос до 51 пункта. 57% опрошенных заявили, что экономическая ситуация находится на среднем уровне, 23% считают, что она ниже среднего, и только 17% оптимистично оценивают экономическую обстановку выше среднего.

Что касается политической ситуации, по словам граждан, она также немного улучшилась. В частности, в мае этот показатель вырос до 61 пункта, по сравнению с прошлым годом рост составил 10 пунктов. Однако до 80 пунктов, зафиксированных в 2014 году, нам еще далеко, отмечает ВЦИОМ. И опять же половина респондентов считают, что политическая ситуация находится на среднем уровне, 28% уверены, что в этой сфере все хорошо или очень хорошо, а 17% пессимистов думают, что все плохо.

В целом вектор развития страны устраивает 41% жителей России, только 17% не согласны с тем, что государство развивается в правильном направлении.

Между тем, уровень удовлетворенности жизнью с мая прошлого года практически не изменился: 50 пунктов в мае 2017 года и 48 пунктов в мае 2016 года. Четверть россиян не устраивает их уровень жизни, около половины высказали обратную точку зрения.

Оптимизм отмечается и в отношении будущего, сейчас он составляет 65 пунктов, тогда как год назад находился на уровне 52 пунктов. Треть респондентов уверены, что их жизнь улучшится в ближайшее время, каждый десятый дал негативный прогноз, 45% опрошенных считают, что все останется по-прежнему.

Материальное положение себя и своих близких большинство (61%) оценивают как среднее. В целом показатель с начала года снизился с 62 пунктов до 57.

По словам руководителя Департамента исследований ВЦИОМ Степана Львова, говорить об устойчивом тренде улучшения социального самочувствия пока рано, следует дождаться результатов следующего опроса. Часто такие факторы, как актуализированные страхи, резонансные события, скачки цен, общий информационный фон, меняют линию тренда, но ненадолго. Апрель действительно был сложным временем для российского общества, а май же был хоть и сложным, но все же более спокойным и оптимистичным периодом. Это и позволило в итоге показателям соцсамочувствия отыграть апрельские «потери».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.06.17

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