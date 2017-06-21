Многодетным матерям запретили уходить в отпуск в удобное время

Мамам с двумя и более малолетними детьми отменили возможность уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Эта норма, принятая еще во времена СССР, была отменена весной. Теперь работодатель сам вправе решать, когда отдыхать сотрудницам. Ассоциация многодетных семей настаивает на возвращении права матерям выбирать время отпуска.

Основным нормативным документом в сфере трудовых отношений в России является Трудовой кодекс, однако по-прежнему действуют некоторые советские нормы, если они не противоречат современному законодательству, пишут «Известия». Так согласно акту от 1981 года «О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей» женщины с двумя и более детьми в возрасте до 12 лет могли использовать ежегодный отпуск в удобное для них время.

Весной власти отменили это постановление, посчитав его утратившим силу, а новой соответствующей законодательной нормы так и не появилось. «Предоставление отпусков для родителей с детьми в любое удобное для них время может быть зафиксировано в отраслевых соглашениях, коллективных или трудовых договорах», – заявили в Министерстве труда. Как сообщили в комиссии по труду и занятости Общественного совета при Минтруде РФ, фактически этот акт был мертвым и редко применялся на практике, поэтому его отменили.

Тем временем, в Ассоциации многодетных семей «Много нас» считают, что норму необходимо вернуть. По словам президента ассоциации, мамы шестерых детей Елены Фоминых, если по незнанию право довольно редко применялось, то это не значит, что его не должно быть. Многодетные матери и так испытывают давление со стороны государства, так они должны выйти на работу по достижении каждым ребенком трехлетнего возраста.

Зачастую работодатели предпочитают вообще не выделять матерей среди других работников и уже при приеме заявляют, что преференций у них не будет. Если женщина не соглашается на эти условия, ей отказывают в работе, или пытаются любым способом сократить.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.06.17

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