Большинство россиян уверено в возможности победы в ВОВ без помощи союзников / А половина положительно оценивает роль Сталина

Две трети россиян (63%) уверены, что Советский Союз мог победить в Великой Отечественной войне и без помощи союзников, противоположного мнения придерживается менее трети (28%) граждан. Таковы итоги опроса проведенного 19-22 мая среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ «Левада-Центром», передает «Интерфакс».

Затруднился дать ответ на данный вопрос почти каждый десятый (9%) респондент. Многомиллионные потери со стороны СССР в этой войне большинство россиян объясняют внезапностью нападения Германии (36%), ее военным и техническим превосходством (24%). Каждый седьмой (12%) полагает, что это связано с действиями тогдашнего советского руководства, которое «не считалось с жертвами», каждый десятый (10%) – со слабостью и неумелостью советского командования. Еще 10% винят в этих потерях жестокость немецких солдат, затруднились с ответом 8% опрошенных.

Примечательно, что в 1997 году жестокость сталинского руководства в аналогичном опросе оказалась на первом месте. Вторым по популярности ответом (27%) двадцать лет назад стала внезапность нападения на СССР, а о военном и техническом превосходстве противника говорили 17% респондентов. «Если 1990-е годы проходили под знаком раскрытия преступлений сталинской эпохи, то в 2000-е такого рода критики стало меньше», – объяснил перемену во взглядах населения замдиректора «Левада-Центра» Алексей Гражданкин.

«Минимальное число сторонников независимости СССР от военной помощи было в 2010 году на фоне кризиса в стране» – отмечает Гражданкин, обращая внимание на тот факт, что на фоне обострения отношений с Западом в 2014-м и 2015 годах количество людей, считающих СССР полностью самодостаточным в войне, достигло пика.

Как напоминает РБК, ранее о росте одобрения роли главнокомандующего Иосифа Сталина в войне в мае отчитался ФОМ. Если в 2005 году с положительной оценкой роли Сталина согласились 40%, в 2017 так говорили уже 50% респондентов. По февральским данным Левада-центра, в этом году любовь россиян к Сталину достигла исторического максимума за 16 лет: если с «восхищением», «уважением» и «симпатией» к генсеку ЦК ВКП(б) в марте 2016 года относились 37%, то в январе 2017 года это число выросло до 46%.

Отношение к Сталину остается противоречивым из-за массовых репрессий против широких слоев населения, отметил Гражданкин, но отношение к нему улучшается в контексте нынешней политической повестки. «В период жесткого обострения отношений с внешним миром более востребованы фигуры, которые, насколько бы кровавы они не были, все-таки добивались успехов в противостоянии с ним», – рассуждает социолог.

Рост популярности Сталина также связан с «массированным официальным культом» Победы в Великой Отечественной, полагает ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов. «9 Мая – главный праздник страны, праздник торжества силы и могущества, и это усиливает шапкозакидательские настроения, особенно актуальные после 2014 года (присоединения Крыма и конфронтации с Западом. – прим. ред.). Поэтому потери войны все больше связываются с силой противника, тем более тема войны становится все более мифологизированной и отдаленной для новых поколений», – считает социолог.

Напомним, Великая Отечественная война, ставшая частью Второй мировой войны 1939-1945 годов, началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда Германия, нарушив мирные договоры 1939 года, без объявления войны напала на Советский Союз. На стороне гитлеровцев выступили Румыния, Италия, затем Словакия, Финляндия, Венгрия и Норвегия. В годовщину начала войны, 22 июня, в России ежегодно отмечается День памяти и скорби. Он был установлен указом первого президента РФ Бориса Ельцина от 8 июня 1996 года. Совокупные потери Советского Союза составили 27 млн человек.

Москва, Иван Гридин

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