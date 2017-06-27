Опрос: Россияне оценили цинизм, храбрость и отзывчивость молодежи

Сегодня, 27 июня, в День молодежи Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования о ценностных характеристиках молодых людей в России. «Самыми типичными характеристиками молодежи в нашей стране являются общительность, аккуратность, любовь к спорту, активность и ориентация на материальные ценности», – отметили во ВЦИОМе.

Свыше 50% участников опроса всех возрастных групп считают, что молодежь в России законопослушна и положительно относится к российским властям. При этом 18-24-летние россияне стали характеризовать самих себя как более циничных, а 25-34-летние – как более агрессивно настроенных людей. Как молодое поколение, таки представители старшего, отметили рост патриотизма среди молодежи. В группе от 18 до 24 лет таковых оказалось 52% в 2017 году против 45% в 2014-м, а в группе 60-летних и старше – 62% против 42% соответственно.

Представители данных возрастных групп также указали, что современная молодежь отличается храбростью. Среди 18-24-летних такого мнения придерживаются 62% респондентов (55% – в 2014 году), среди тех, кто старше 60, – 60% (46% – в 2014 году). Также участники опроса считают, что за последние годы молодежь стала более отзывчивой (58% против 49% и 61% против 41% соответственно).

Всероссийский телефонный опрос был проведен 20-21 июня среди 1200 респондентов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.06.17

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