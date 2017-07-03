Министр сельского хозяйства призвал улучшать демографию с помощью вина

Глава Минсельхоза Александр Ткачев считает, что употребление качественного вина положительно скажется на демографической ситуации в стране.

«Мы страна, пьющая крепкие алкогольные напитки: водка, самогон и так далее. Это все забирает здоровье, жизни людей, а это [употребление вина] изменит ситуацию и демографическую. И здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону», – сказал Ткачев в интервью на телеканале НТВ.

По словам министра, реклама вина разрешена в странах Европы, однако это не сказывается негативно на здоровье населения.

Ткачев отметил, что россияне все лучше разбираются в вине и предпочитают качественные алкогольные напитки. «Конечно, всему есть мера – можно и воды ведро выпить и умереть», – посетовал глава Минсельхоза.

Кроме того, Ткачев сообщил, что производство российских вин с каждым годом растет, и по качеству некоторые марки не уступают французским или итальянским, тогда как стоимость их гораздо ниже.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.07.17

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