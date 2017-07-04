В России спиртное можно купить по правам и паспорту болельщика

В России вступили в силу поправки, согласно которым купить алкоголь теперь можно по паспорту болельщика (FAN ID) и водительскому удостоверению. Предъявлять документ нужно для того, чтобы продавец мог проверить возраст покупателя.

Приказ Минпромторга был опубликован 23 июня, но вступил в силу только 4 июля, отныне водительские права и FAN ID дополнили список документов, удостоверяющих возраст покупателя спиртного.

Особо отмечается, что паспорт болельщика можно предъявить при покупке алкоголя только до 31 декабря 2018 года. Поправки в ограничениях были приняты на время Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Иностранцы могут использовать FAN ID для въезда в Россию.

Подтвердить совершеннолетие можно с помощью еще 12 документов, среди которых паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, вид на жительство, удостоверение беженца и другие.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.07.17

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