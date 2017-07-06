Солнца не будет, как и заморозков: прогноз погоды на лето

Синоптики не стали обнадеживать жителей центральной части России. По их прогнозам, вторая половина лета в лучшем случае будет умеренно теплой. Между тем, по данным МЧС, в июле следует ожидать ливни, шквалистый ветер.

На фоне изменений климата и увеличения погодных рисков МЧС запустило новую систему предупреждений о природных катаклизмах через социальные сети. «Площадкой для предупреждения людей о неблагоприятных погодных явлениях стали социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», – сообщил «Известиям» начальник управления организации информирования населения МЧС России Алексей Вагутович.

По его словам, новая система оповещений существенно сокращает время информирования населения о надвигающейся угрозе. В свою очередь глава Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал россиянам особенно внимательно следить за прогнозами погоды. «В июле можно ждать града, сильного дождя, шквалистого ветра, а также гроз. Это очень опасное явление: каждый год, к сожалению, люди гибнут от разрядов молний», – напомнил Вильфанд.

Жаркого лета уже не будет, считает ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко. Он советует не убирать далеко зимнюю одежду и обогреватели. «Впрочем, заморозков уже не будет до осени», – отметил он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.07.17

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