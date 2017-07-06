Правительство скорректировало порядок прохождения альтернативной службы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в порядке прохождения альтернативной гражданской службы, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства РФ.

Согласно документу, положение о порядке прохождения альтернативной гражданской службы приводится в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2016 года №495-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». «Предусматривается, что гражданину, проходящему альтернативную гражданскую службу, при использовании им отпуска по уходу за ребёнком будет предоставляться свободное от работы время для проезда к месту использования такого отпуска и обратно», – говорится в сообщении.

Также определены случаи для привлечения к ответственности граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу за уклонение от нее. О наступлении таковых работодатель должен информировать следственные органы. Установлен и порядок такого информирования.

В документе указано, что к таким случаям, в том числе, относятся «неявка гражданина к месту прохождения альтернативной гражданской службы, отказ от заключения срочного трудового договора, покидание без согласования с представителем работодателя населённого пункта, в котором гражданин проходит альтернативную гражданскую службу».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.07.17

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