Пучков отчитался Путину о положении дел в пострадавших регионах

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам регионов, пострадавших от паводков и лесных пожаров, приложить все усилия для скорейшей ликвидации ущерба, нанесенного стихией, сообщили в пресс-службе Кремля.

Вчера поздним вечером, 6 июля глава государства провел рабочую встречу с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимиром Пучковым. «Владимир Андреевич, я уже разговаривал с руководителями регионов, которые больше всего пострадали от паводков и природных пожаров. Хотел бы от вас услышать доклад, что сейчас у нас происходит в этих субъектах Федерации, как Вы оцениваете эту ситуацию, как работает МЧС, и каково взаимодействие с региональными, местными властями. Как людям помощь оказывается? Как это организовано?», – обратился президент к главе чрезвычайного ведомства.

В этот же день Путин по телефону заслушал доклады глав ряда регионов, чьи территории больше всего пострадали от паводков и лесных пожаров. О ситуации доложили глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и президент Татарстана Рустам Минниханов. Президент поручил приложить все усилия для скорейшей ликвидации ущерба, нанесенного стихией.

По словам Пучкова, наиболее сложная обстановка с природными пожарами складывается на территории Якутии, а также в Иркутской области, в Бурятии, в Забайкальском крае и ряде других регионов. «За прошедшие сутки действиями авиации и органов управления защищён 21 населённый пункт, в которых проживает более 70 тысяч человек. Наиболее сложная обстановка была в населённых пунктах Батамай (Якутия) и Сухая (Бурятия). Сейчас обстановка находится под контролем, но мы продолжаем перебрасывать группировку сил. Работает система космического мониторинга, при возникновении рисков усиливаем деятельность и авиации, и наземной группировки сил. На особом контроле находится более 130 крупных очагов возгорания», – отметил министр.

Он также доложил и о ходе выполнения задач по защите населения и создания комфортных условий проживания при возникновении неблагоприятных погодных условий: в течение последних трёх суток на территории 10 регионов РФ в результате циклонов, больших осадков и ветра до 22 метров в секунду были нарушены кровли жилых домов и социальных объектов, был подтоплены придворовые участки, участки автодорог, нарушено энергоснабжение и деятельность социальной инфраструктуры. «В настоящее время на контроле находятся населённые пункты, их 76, с населением более 40 тысяч человек», – сообщил Пучков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.07.17

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