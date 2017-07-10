Минкомсвязи: Идея ввести «сухой закон» в кино – «нормотворческая диарея»

Инициатива Минздрава ограничить показ алкогольной продукции и демонстрацию ее употребления в художественных фильмах и телепередачах является «имитацией бурной деятельности и нормотворческой диареей». Такое мнение высказал заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

«Мы уже несколько раз говорили, что у Минздрава полно своих медицинских дел, которыми он должен заниматься. И вопросы рекламы отвлекают медиков от работы. Поэтому мы надеемся, что они перестанут в режиме нормотворческой диареи генерировать экзотические предложения», – приводит RNS слова Волина.

Он также отметил, что идея Минздрава «оторвана от реальности», поскольку обычно, если в художественных фильмах согласно творческому замыслу режиссера присутствуют сцены употребления алкоголя, все логотипы замазываются. «Например, в фильме про советские времена важна именно марка сигарет. «Дымок» или «Беломор» – это одна характеристика героя, а Marlboro – совсем другая. Так и со спиртными напитками», – отметил замминистра. «С нашей точки зрения, то, что происходит, очень напоминает имитацию бурной деятельности, которая подменяет реальную работу», – резюмировал чиновник.

Ранее об ограничительном предложении Минздрава сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства и на представленную в начале года стратегию по формированию здорового образа жизни.

В январе 2017 Минздрав представил первый вариант стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года. Документ предполагал законодательно ограничить продолжительность и время показа рекламы чипсов, фаст-фуда, газированных напитков и колбас на телевидении, запрет на продажу алкоголя гражданам до 21 года, продуктов с повышенным содержанием соли, а также планомерное повышение акцизов на водку. Позже RNS сообщало, что стратегия была доработана, в документе появились новые меры, в том числе, предложение писать максимально допустимую дозу алкоголя в день на этикетке бутылки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.07.17

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