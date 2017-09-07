Правительство раскритиковало идею регистрации в соцсетях по паспорту

Комиссия правительства РФ по законопроектной работе дала отрицательную оценку законотворческой инициативе по введению обязательной регистрации в социальных сетях по паспорту. Против данного законопроекта выступили Минкомсвязи, МВД, Минюст, а также другие государственные инстанции.

Как пишет «Российская Газета», по мнению экспертов, положения проекта, призванные защитить детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, уже урегулированы законодательно, а предложенные методы вряд ли можно назвать эффективными. Кроме того, они указали, что проект не содержит механизмов проверки достоверности предоставленных владельцу сети персональных данных и не учитывает «конституционное право граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и допустимость ограничения этого права только на основании судебного решения».

Напомним, документ в целом прописывает правила пользования социальными сетями и закрывает их от детей. Предполагалось, что завести страничку в ВК, «Одноклассниках» и других соцсетях россиянин сможет только по паспорту. Те, кто ратовал за введение дополнительных ограничений, ратовали, что его введение позволило бы снизить «тлетворное влияние» «трудных» подростков и детей из неблагополучных семей на своих сверстников, а также уменьшить число подростковых самоубийств.

Законопроект помимо прочего предлагает запретить администраторам соцсетей регистрировать в ней тех, кто не представил свои данные, а равно и тех, кому еще не исполнилось 14 лет, и грозит нарушителям штрафом до 300 тысяч рублей. Аналогичные меры предлагалось применять к владельцам социальных сетей и за предоставление одному пользователю возможности завести в одной сети несколько страниц. При этом пользователь, который заводит больше одного аккаунта или предоставляет о себе неверные данные, тоже мог быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.09.17

Актриса из «Вечного зова» осталась без пенсии: Госфильмофонд потерял ее личное дело (ДОКУМЕНТ). / «Оно» по Кингу можно будет посмотреть в новом кинотеатре в центре Екатеринбурга за 99 рублей (ФОТО). / Прокуратура даст оценку вероятному избиению силовиками уральца, который поджег ККТ «Космос». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»