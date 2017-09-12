Жители России перечислили свои главные страхи

Больше всего жители России боятся болезней близких и детей, а также собственных проблем со здоровьем, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

Согласно данным исследования, страх за близких испытывают 63% респондентов, а за собственное здоровье – 48%.

Бедность и нищету боятся 42% участников опроса, 30% опасаются остаться без работы, 29% – потери сбережений.

Мировой войны страшатся 40% россиян, смерти и стихийных бедствий боятся соответственно 33% и 32% опрошенных.

Еще по 29% жителей страны заявили, что опасаются нападения преступников, а также произвола властей и беззакония.

Страх перед старостью испытывают 27% респондентов, публичные унижения, оскорбления пугают 25% участников опроса, СПИД – 23%. По 17% россиян боятся ужесточения политического режима и возврата к массовым репрессиям.

Опрос был проведен 18-22 августа 2017 года среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.17

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