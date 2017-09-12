На сайте NASA появилось фото освящения космического корабля на Байконуре

На портале NASA появилась фотография батюшки Русской православной церкви, благословляющего ракету-носитель с кораблем Союз МС-06». Снимок сделал фотограф NASA Билл Ингаллс.

Старт пилотируемого корабля запланирован на 13 сентября 2017 года. На орбиту полетят два американских астронавта Марк Ванде Хайм и Джозеф Акаба, а также российский космонавт Александр Мисуркин, пишет «Лента.ру».

Стоит отметить, что в течение 20 лет большинство пусков российских космических кораблей с Байконура благословляет настоятель храма Святого великомученика Георгия Победоносца протоиерей Сергей Бычков.

Нью-Йорк, служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 12.09.17

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