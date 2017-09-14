Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Жители России оценили, какой доход им нужен для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, а также определили пороги бедности и богатства. Эксперты отмечают, что ожидания людей зависят от экономической ситуации в стране, растут на подъеме и снижаются в кризис.

Согласно опросу исследовательского центра Superjob, среднестатистическому экономически активному россиянину для счастья требуется 184 тысячи рублей в месяц. Эта цифра несколько выше, чем показатель 2015 года, но ниже, чем результаты опроса 2010 года.

При этом бедными россияне считают тех, чей доход в месяц не превышает 17 тысяч рублей, а богатым называют того, кто ежемесячно зарабатывает более 463 тысяч рублей.

Жители обеих столиц несколько выше оценили доход, который обеспечит, по их мнению, счастливую жизнь. В Санкт-Петербурге денежный эквивалент счастья составляет 202 тысячи рублей, в Москве – 213 тысяч рублей.

По словам экспертов, представления о бедности, богатстве и цене счастья меняются у граждан в зависимости от экономической ситуации в стране. В кризис население согласно на меньшее, тогда как в периоды подъема ожидания возрастают.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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