Реформы в сфере здравоохранения подорвали доверие россиян к врачам

За последние два года доверие населения России к медикам резко упало. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. При этом все меньше россиян считают, что лечение людей приносит хороший доход, а врачи занимают высокое положение в обществе.

В 2015 году 55% респондентов говорили о том, что доверяют медикам, в этом году таких только 36%. Каждый пятый россиянин заявил, что вообще не верит врачам, а 44% опрошенных затруднились выразить свое отношение к данной профессии.

Примечательно, что среди тех, кто в последнее время обращался за медицинской помощью, больше доверяющих врачам граждан – 39%. И значительно хуже относятся к медикам те, кто не нуждался в лечении, из них только 29% готовы вверить свое здоровье профессиональным лекарям.

Статус и доходность докторов также стали оценивать ниже, чем раньше. Только треть (32%) опрошенных считают, что врачи занимают высокое общественное положение, тогда как в 2013 году таких было больше половины (55%). Каждый четвертый уверен, что социальный статус медиков очень низкий.

Та же тенденция наблюдается и в отношении зарплат в сфере здравоохранения, только 25% респондентов думают, что врачи имеют хороший доход, против 41% в 2014 году. 35% россиян считают, что врачи зарабатывают мало, еще 40% затруднились ответить на этот вопрос.

По данным опроса, с медицинскими работниками население ассоциирует такие понятия как «лечение, лекарства» (22%), «здоровье» (13%), а также «помощь» и «спасение» (19%), «надежда» (13%), «доброта» и «внимательность» (9%). Примечательно, что негативные характеристики, например, недоверие, недовольство, безразличие, плохое отношение к пациентам, россияне употребляют чаще в отношении врачей, нежели применительно к младшему медперсоналу.

По словам руководителя практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилла Родина, в отношении россиян к медицине в целом прослеживается тренд: те, кто имеет реальный опыт обращения за медуслугами, оценивают положение дел заметно лучше, чем те, кто такового опыта не имеет.

«Ввиду того, что альтернативой практике реальных обращений является информационная работа с населением, необходимо понимать, что важной поддержкой проводимой государственной политики реформ в сфере здравоохранения должна быть и информационно-разъяснительная работа, предъявляющая наглядным образом, как меняется система здравоохранения», – заключил эксперт.

Опрос был проведен с 31 августа по 4 сентября. В исследовании участвовали 1600 жителей 130 населенных пунктов 46 регионов России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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