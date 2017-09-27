Новый ГОСТ понизит градус слабоалкогольных напитков

В России готовится к принятию новый государственный стандарт по производству слабоалкогольных напитков. Если измененные технические условия будут одобрены Росстандартом, популярные коктейли могут стать на два градуса слабее.

Проект национального стандарта «Напитки слабоалкогольные. Общие технические условия» был подготовлен Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, пишут «Известия». В настоящее время по ГОСТу от 2008 года слабоалкогольными считаются напитки с крепостью до 9 градусов, новые правила снизят ее до 7.

В частности, эксперты предлагают запретить искусственный подсластитель, который используется в таких марках как «Отвертка», «Джин-тоник» и «Ром-кола». Дело в том, что подобные вещества взаимодействуют со спиртом. Кроме того, ограничение хотят ввести в отношении использования ортофосфорной кислоты.

Новый стандарт также предусматривает определенные требования к маркировке слабоалкогольных напитков, которая должна иметь надпись, предупреждающую о вреде потребления спиртного.

В целом измененный ГОСТ соответствует государственной политике по снижению потребления алкоголя. Слабоалкогольные спиртные напитки покупают в основном женщины и молодежь. Специалисты считают, что граждане не ощутят сильной разницы, при этом общее потребление спирта в стране должно значительно снизиться.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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