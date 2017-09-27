Каждый пятый нарезной батон в России изготовлен с нарушениями

Специалисты АНО «Российская система качества» исследовали российский рынок хлеба, в частности, на безопасность и соответствие стандартам проверяли нарезной батон. Оказалось, что 18,5% проверенного хлеба имеют разного рода недостатки.

Сотрудники Роскачества закупили 65 образцов нарезных батонов в Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областях, а также в Москве.

В 42% случаев товар оказался высококачественным, и его свойства превысили заявленные параметры ГОСТов. Еще 40% были признаны безопасными для потребления. Нарушения выявлены у 12 образцов.

В то же время специалисты опровергли всеобщее заблуждение, что для производства хлеба используется низкосортная фуражная пшеница. «С большой долей вероятности производители использовали муку высшего сорта», – говорится в сообщении на сайте Роскачества.

Одно из нарушений касается пористости продукта, так указанная на маркировке масса нетто не всегда честно рассказывает о весе батона. В некоторых образцах наблюдалась проблема с количеством жира. «Основу хлеба, как уже было сказано, составляет мука. Однако в нем также обязательно должен присутствовать жир, а именно маргарин. Интересно, но некоторые производители заменяют маргарин подсолнечным маслом», – отмечают эксперты. Кроме того, в некоторых батонах обнаружили искусственные консерванты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.17

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