Васильева: российские школы не потянут обучение двум иностранным языкам

Министр образования России Ольга Васильева заявила, что на данный момент целесообразно изучать в школах только один иностранный язык. В то же время, если образовательное учреждение обладает необходимыми ресурсами, второй язык только приветствуется.

«Не можем мы сейчас позволить себе во всех школах два языка, не выучим мы их! Нам нужно хорошо знать русский язык, который мы знаем не очень хорошо. Нам нужно хорошо знать иностранный язык, желательно английский – это язык международного общения на сегодняшний день», – сказала Васильева в интервью RT.

По мнению министра, предпочтение стоит отдать изучению английского языка, так как именно на нем пишется большая часть научных статей.

Если школа имеет достаточно средств и преподавателей, а в расписании есть место для уроков второго иностранного языка, то это только приветствуется. «Но я считаю, что лучше знать один иностранный язык, не занимаясь в данном случае очковтирательством и шапкозакидательством», – добавила министр.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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