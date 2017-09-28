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Общество

В Новосибирске собакам запретят лаять в неустановленное время

В Новосибирске собакам запретят лаять в неустановленное время

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли в первом чтении поправки к «закону о тишине». Документ предусматривает введение штрафов в отношении владельцев слишком шумных домашних животных.

Как пояснили парламентарии, ужесточения коснутся лишь тех, кто держит собак и кошек в квартирах. Деревенским животным «хрюкать и кукарекать» не воспрещается. Что касается домашних питомцев, то они не должны издавать громкие звуки с 22 до 7 часов утра в будни и до 9 утра в выходные, а также в период дневного отдыха, передает «Российская газета».

Если закон будет окончательно принят в таком виде, то хозяева слишком шумных животных будут иметь дело с полицией. За лай или вой собак по ночам граждане должны будут уплатить три тысячи рублей, должностные лица – пять тысяч, юридические – десять тысяч рублей.

В свою очередь ветеринары опасаются, что новая норма приведет к росту случаев жестокого обращения с животными. К тому же угроза штрафов может повлечь увеличение обращений в ветклиники для удаления у собак голосовых связок, а эта операция очень болезненна и может привести к летальному исходу.

Напомним, в прошлом году в Санкт-Петербурге всерьез рассматривали законопроект «о топоте котов» – предлагалось штрафовать горожан за громкие стоны, крики, кошачий топот, собачий лай, храп, пение, передвигание мебели в ночное время. Правда, в итоге члены Общественной платы попросили обойтись без клоунады – и депутаты просто запретили делать ремонт по ночам.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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