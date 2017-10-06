Подарок транссексуалам: в России разработали форму и порядок выдачи справки о смене пола (ДОКУМЕНТ) Ходить по судам будет не нужно

Министерство здравоохранения России разработало форму и порядок выдачи справки о смене пола. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. В настоящее время пол в документах можно изменить только через суд. Планируется, что приказ Минздрава, утверждающий форму справки, вступит в силу с 1 января 2018 года.

Планируется, что справку будет выдавать врачебная комиссия, состоящая из врача-психиатра, врача-сексолога и медицинского психолога. Комиссия должна установить и указать в справке, что «произошла половая переориентация». Она при этом сможет принять только два решения: выдать справку либо отказать в выдаче. Затем документ необходимо представить в ЗАГС для изменения свидетельства о рождении, чтобы потом внести изменения в паспорт.

Стоит отметить, что направление на комиссию по смене пола можно подать только после наблюдения у психиатра на протяжении не менее полутора лет.

Возможность изменить пол в документах предусматривают поправки в закон «Об актах гражданского состояния», принятые еще в 2013 году. Однако Минздрав до сих пор не утвердил форму соответствующей справки, подтверждающей смену пола, и ЗАГСы в связи с этим отказываются принимать медсправки неутстановленной формы, что вынуждает заявителей добиваться своего через суд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.10.17

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