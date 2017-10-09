В России хотят сделать платной регистрацию домашних животных

Комитет по экологии и охране окружающей среды готовится внести в Госдуму законопроект о ветеринарной безопасности. Документ определит правила платной регистрации домашних животных. Кроме того, инициатива закрепит порядок добровольного чипирования питомцев.

В рамках закона «О ветеринарии» в 2015 году были приняты положения об учете и идентификации кошек и собак. При этом порядок платной регистрации домашних животных так и не был определен подзаконным актом, в результате норма не была реализована, пишет РИА «Новости». «Но на сегодняшний день, пока мы не видим этих правил, я даже не могу сказать, о каких цифрах идет речь», – отметил зампред комитета по экологии и охране окружающей среды нижней палаты парламента Владимир Панов.

Законопроект находится на финальной стадии разработки, добавил депутат. Регистрация питомцев позволит бороться с недобросовестными владельцами, которые отказываются от своих животных, либо уходят от ответственности, если, например, собаки причинили ущерб имуществу или здоровью других граждан.

Вероятно, документ будет предусматривать некоторый переходный период. «Мы с вами прекрасно понимаем, что начать и сказать: «Уважаемые владельцы животных, за два дня зарегистрируйте ваше животное» – это неправильно и будет выглядеть, скажем так, неуважительно по отношению к владельцам животных», – пояснил Панов.

Помимо этого, норма определит порядок чипирования питомцев на добровольной основе, все данные о чипированных домашних животных будут заноситься в государственный реестр.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.10.17

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