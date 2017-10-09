Граждане других стран смогут участвовать в военных операциях РФ за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий привлекать военнослужащих-иностранцев для участия антитеррористических и миротворческих операциях за границей РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, участвуют в боевых действиях, выполняют задачи чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов, а также участвуют в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории РФ», – говорится указе.

Иностранные граждане могут проходить службу по контракту в российских войсках с 2003 года. Их карьера ограничивается званием сержанта или старшины. При этом иностранцы получают довольствие, как и российские солдаты. Кроме того, служба в армии способствует получению гражданства РФ.

Указ обеспечивает правовую защиту иностранцев, служащих в российских Вооруженных силах, чтобы их не могли обвинить в наемничестве.

Кроме того, положение предусматривает поступление на контрактную службу сроком до одного года россиян, пребывающих в запасе. Они также могут участвовать в операциях за рубежом.

Есть в указе и пункт о призывниках. С ними командование должно заключить контракт не менее чем за месяц до завершения срочной службы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.10.17

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