Конкурс – 13 человек на место: названы самые востребованные специальности в колледжах РФ

Вице-премьер правительства РФ по социальным вопросам Ольга Голодец назвала наиболее востребованные профессии в системе среднего профессионального образования (СПО). По ее словам, самыми популярными специальностями в российских колледжах в 2017 году стали повар, кондитер, автомеханик, строитель и специалист в области IT-технологий.

Голодец при этом отметила, что в этом году конкурс по некоторым профессиям в колледжах был существенно выше конкурса на специальности в вузах.

«Конкурс на профессию повара в Москве по отдельным организациям достигал 13 человек на место, – цитирует вице-премьера ТАСС. – Среди наиболее популярных профессии повара, кондитера, автомеханика, строительные специальности очень востребованы и, конечно, IT-технологии».

Ранее сообщалось, что в России растет число молодых людей, желающих получить образование по рабочей профессии или стать специалистами среднего звена. По данным мониторинга приемной кампании 2017 года, которые в августе приводило Минобрнауки, более 59% выпускников девятых классов с сентября, ожидается, с августа начнут учебу по профессиям и специальностям среднего профессионального образования. Отмечалось, что всего с нового учебного года к обучению по программам СПО приступят более 976 тысяч первокурсников. В прошлом учебном году этот показатель составил 934 тыс., а годом ранее – 910 тыс.

Министерство тогда перечислило самые популярные у молодежи профессии в СПО по итогам прошлого года – повар-кондитер, автомеханик, сварщик, тракторист-машинист сельхозпроизводства, парикмахер, электромонтер, продавец, мастер отделочных строительных работ, мастер по обработке цифровой информации и мастер общестроительных работ, сообщала RT. Менее всего у молодых людей востребованы профессии портного, машиниста крана и слесаря по ремонту строительных машин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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