Счетная палата: 70% россиян недовольны школьным образованием / Подготовка в школах недостаточна для вузов, считают участники опроса

Большинство жителей России недовольны качеством школьного образования в стране, свидетельствуют результаты опроса Счетной палаты РФ, который проводился в интернете. Две трети респондентов (70,4%) полагают, что предоставляемых в школе знаний недостаточно для поступления в высшие учебные заведения, пишут «Известия», ссылаясь на данные опроса. Почти столько же участников опроса – 70,8% – признались, что вынуждены использовать для детей услуги платных репетиторов. При этом только треть опрошенных (29,6%) считает, что для поступления в вуз достаточно знаний, которые дают в школе.

Всего 17,1 % полностью удовлетворены качеством преподавания. 23,1% опрошенных считают, что учителя лишь отрабатывают часы и не заботятся о полученных ребенком знаниях. 56,6% респондентов полагают, что есть педагоги, прививающие любовь к предмету, а есть те, кто просто проводит урок.

Больше всего нареканий у жителей России вызывает работа школьных учителей по иностранному языку (15,3%), математике (14,4%) и русскому языку (11%).

По мнению главы Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктора Панина, уровень базовой школьной подготовки не соответствует возрастающим требованиям вузов. «В школах необходимо модернизировать учебные программы, методику преподавания. Детям недодают знаний на уроках, а учителя все больше выступают в роли контролеров знаний, которые школьники получили самостоятельно», – полагает он.

В Роспотребнабзоре, в свою очередь, заявили, что если ребенок добросовестно учится, а сам процесс организован эффективно, школьной подготовки достаточно для сдачи ЕГЭ. Однако, указали в ведомстве, нужно понимать, что вузы предъявляют разные требования к проходным тестовым баллам. «Есть вузы, которые принимают на бюджетные места тех, кто едва преодолел порог минимальной границы баллов. Но для поступления в ведущие учебные заведения страны участнику ЕГЭ необходимо продемонстрировать высокий результат из-за большого конкурса», – сообщил собеседник издания.

В Минобрнауки РФ сообщили, что учтут итоги опроса, заметив, что в этом году более половины выпускников школ (57%) поступили на бюджетные места.

Между тем директор московского центра образования «Царицыно» № 548 народный учитель России Ефим Рачевский выразил сомнение, что у 70% родителей есть деньги на репетиторов: «Я работаю в московской школе, где примерно 300 выпускников. По нашей статистике, в 2016 году с репетиторами занимались 37% из них». По его мнению, нет однозначного ответа на вопрос о том, достаточно ли школьной подготовки для поступления в вуз. «У детей разные желания и мотивации для получения знаний», – отметил педагог.

Опрос СП проводился с апреля по сентябрь 2017 года для экспертного анализа реализации госпрограммы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы. В нем участвовали более 1,3 тыс. человек из 50 регионов. Больше всего респондентов – из Москвы, Подмосковья, Краснодарского края, Челябинской и Мурманской областей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.10.17

В Екатеринбурге раскрыто убийство мигранта, зарезанного на бульваре Культуры. / Активисты SERB снова демонтировали мемориальную табличку в память о Немцове. / Игроки ФК «Урал» и ХК «Автомобилист» сыграют друг против друга на льду в валенках. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»