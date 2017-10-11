Бердымухамедов подарил Путину мохнатое «чудо»

Президент России Владимир Путин получил в подарок на свой день рождения от главы Туркменистана Губрбангулы Бердымухамедова щенка туркменского алабая. Такой презент своему коллеге сделал лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время рабочего визита в Сочи, где проходит саммит глав государств – участников СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, таким образом туркменский лидер поздравил Владимира Путина с 65-летием, которое тот отмечал 7 октября. «Если позволите, я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день, день ангела, поэтому я вас от души поздравляю. Желаю вам, конечно, самое главное, крепкого здоровья, успехов, всех благ. У нас есть один друг – вы, наверное, знаете, это собака, алабай. И я сегодня привез с собой маленького алабая, зовут его Вепалы, в переводе – Верный. У вас это, думаю, тоже популярное имя. Когда мы проводили Азиатские игры, у нас основным символом был как раз алабай. Я думаю, при прессе можно, наверное, показать», – сказал Бердымухамедов, после чего взял щенка щенка за загривок и передал Владимиру Путину в руки.

Российский лидер явно обрадовался такому подарку. Он подержал щенка на руках, поцеловал его в лоб и отпустил на ковер. Тот с любопытство стал обследовать комнату, изучать новые запахи. Туркменские алабаи – разновидность среднеазиатской овчарки. В Туркменистане эти собаки считаются национальным достоянием.

Отметим, что Владимир Путин прослыл заядлым собачником. Наибольшую известность получила лабрадор черной масти по кличке Кони, которая была ему верным другом и скончалась в 2014 году. Но Кони – не единственная собака президента. Российскому лидеру не раз дарили собак. Так, в 2010 году премьер-министр Болгарии Бойко Борисов презентовал болгарскую овчарку Баффи, в 2012-м, во время визита президента России в Японию, губернатор провинции Акита подарил ему щенка породы акита-ину по кличке Юмэ.

Свой день рождения в этом году Владимир Путин провел в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи в обычном рабочем режиме. С юбилеем российского лидера поздравили президенты 11 стран, а также ушедшие в отставку руководители государств.

Сочи, Иван Гридин

Сочи. Другие новости 11.10.17

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