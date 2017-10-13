Бастрыкин отправил критиков тренироваться на Кадырове. «Посмотрим, что вы сможете сделать»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на закрытой конференции по случаю 300-летия следственных органов в Московской академии СК предложил одному из критиков его ведомства попробовать поработать в Чечне, чтобы тот понял реальные возможности следственного ведомства. О подобном высказывании председателя Следственного комитета сообщил «Дождю» адвокат Александр Молохов, присутствовавший на мероприятии.

«На него (Бастрыкина – прим. ред.) очередные посыпались обвинения, нападки, – поведал Молохов, – что вот, Следственный комитет – монстр, опричники. И какой-то там товарищ очень активно нападал». В ответ глава СК вызвал его из зала и спросил, работает ли его оппонент в правоохранительных органах, тот ответил утвердительно.

Бастрыкин на это отреагировал, предложив собеседнику «завтра занять вакантную должность руководителя управления Следственного комитета по Чечне».

«Пожалуйста, реализуйте свои идеи на практике. Хоть завтра готов вас назначить к Рамзану Ахматовичу (Кадырову), посмотрим, что вы сможете сделать», – пересказывает Молохов слова Бастрыкина. Телеканал, впрочем, не уточняет, принял ли предложение Бастрыкина его критик.

Отметим, с 2013 года пост и.о. руководителя Следственного комитета по Чечне занимает генерал-майор юстиции Сергей Соколов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.10.17

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