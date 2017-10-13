Пятница, 13 октября 2017, 15:23 мск

российское информационное агентство 18+

Общество

Россияне назвали желаемую зарплату для счастья

Россияне назвали желаемую зарплату для счастья

Социологи выяснили, сколько денег нужно жителям России для счастья. Согласно данным опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), россияне, чтобы быть счастливыми, хотели бы зарабатывать 50 тысяч рублей в месяц.

Для того, чтобы считаться богатым, по мнению участников опроса, нужно получать ежемесячно в среднем 100 тысяч рублей, передает РИА «Новости».

При этом половина (50%) респондентов убеждена, что богатство способствует развитию в человеке худших качеств. Что касается бедности, что 37% считают, что она делает человека хуже, столько же – что она никак не влияет на моральные качества. 13% участников опроса полагают, что бедность помогает пробуждению в человеке нравственности и доброты.

Всего же, по мнению опрошенных, в России насчитывается лишь 10% богатых людей, а бедных – 61-70%.

Подобное расслоение, считают 63% россиян, мешает развитию страны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.10.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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