Опрос: 40% жителей России ожидают худших времен

Каждый пятый житель РФ уверен в том, что страна переживает самое тяжелое время в данный момент. Около трети россиян считают, что пережили кризис, еще 40% с пессимизмом смотрят в будущее и думают, что самое неприятное ждет Россию впереди. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На основе ответов респондентов социологи составляют индекс социальных ожиданий, который может колебаться от плюс 100 до минус 100 пунктов. При положительных значениях показателя общество ждет лучшего будущего, при отрицательных – худшего. Примечательно, что за последние годы индекс социальных ожиданий россиян всегда находился в отрицательной зоне.

В начале 2016 года 52% опрошенных заявляли о том, что главные трудности ждут страну впереди, в этом году это значение снизилось до 41%. В то же время 31% респондентов считают, что пережили все неприятности и их ждет светлое будущее, а 21% россиян уверены, что живут в эпицентре кризиса.

Индекс социальных ожиданий находится на уровне минус 31 пункт, по сравнению с весной текущего года, когда этот показатель был на четыре пункта ниже, оптимистичные ожидания начинают расти.

«После курсовых колебаний и ценовых потрясений прошлых лет россияне ощутили стабильность – ситуация в стране и в собственной жизни большинством сегодня воспринимается как хорошая, – поясняет руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова. – А самый простой прогноз будущего – это всегда проекция настоящего. Стабильность приносит надежду, что трудные времена позади или, может быть, сейчас, но дальше точно будет лучше. Эта надежда в последние месяцы заметно укрепляется. Правда, почти половина населения продолжает смотреть в будущее с опаской и светлого образа государства всеобщего благоденствия в нем пока не видит».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.10.17

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