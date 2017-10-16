Росстат назвал регионы России с самой высокой смертностью от алкоголя

Федеральная служба государственной статистики сообщила данные о числе погибших от алкогольного отравления жителей России. Возглавили антирейтинг Кировская и Ярославская области. Наименьшие показатели смертности зафиксированы на Кавказе. В Минздраве уточнили, что за последние несколько лет число смертей из-за употребления спиртного заметно снизилось.

По данным Росстата, за первые восемь месяцев 2017 года в Кировской области зафиксировано 16,7 случаев летального исхода от отравления алкоголем на 100 тысяч человек. Кроме того, показатели смертности заметно превышают среднероссийские в Ярославской области (16,3), Республике Марий Эл (16,2), Архангельской области (15,7) и в Костромской области (15,5), пишут «Известия».

В то же время не зафиксировано ни одного случая смерти от отравления спиртным в Магаданской и Сахалинской областях. Примечательно, что ранее Роспотребнадзор подсчитал, что в пересчете на этанол в этих регионах за прошлый год жители выпили больше всего алкоголя – 13 л и более.

В Дагестане и Ингушетии «алкогольная» смертность оказалась самой низкой по стране – 0,3 случая на 100 тысяч человек. Что, впрочем, не удивительно, так как, по статистике Роспотребнадзора, на Кавказе был зафиксирован минимум потребления спирта на душу населения – менее 1 л на человека.

В целом за последние восемь лет отмечается устойчивое снижение числа россиян, погибших от отравления алкоголем. В 2009 году этот показатель составлял 68,7 тысячи человек, в 2016 – 58,6 тысячи человек. Положительная динамика наблюдается благодаря успешной реализации государственной политики по сокращению потребления алкогольной продукции, отметили в Минздраве.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.10.17

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