СПЧ предложил провести в России двойную амнистию к столетию революции

Совет при президенте РФ по правам человека направил в администрацию главы государства проект концепции административной и уголовной амнистии по случаю столетия русской революции.

«Мы передали в администрацию (президента – прим. ред.) наши предложения по концепции амнистии к столетию русской революции. Речь идет не об Октябрьской революции, а именно о революции 1917 года, которая началась в феврале 1917 года и закончилась в начале 1918 года разгоном Учредительного собрания», – сказал председатель СПЧ Михаил Федотов.

Как передает «Интерфакс», он также добавил, что амнистия предлагается не только уголовная, но и административная. По его словам, подпасть под нее могут «тысячи человек», в том числе нарушители правил дорожного движения (ПДД) и миграционных правил. «Административная амнистия – это отмена штрафов, еще не уплаченных», – пояснил Федотов.

По его словам, уголовная амнистия «предлагается в традиционном виде». О каких именно статьях УК идет речь, он не уточнил, добавив, что под амнистию могут попасть женщины, имеющие детей, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также ветераны войн и другие категории.

Кроме того, как пишут «Ведомости», Федотов напомнил, что уголовная амнистия объявляется в России примерно раз в два-три года, а административная проводилась в царской России и во времена СССР, сейчас СПЧ предлагает их совместить. Он отметил, что предлагаемая амнистия не будет такой крупной, как по случаю 70-летия Победы, когда она затронула 240 тыс. человек.

В сентябре депутаты Госдумы от ЛДПР внесли проект амнистии в честь столетия Октябрьской революции. Они предложили амнистировать ряд категорий осужденных, чьи преступления не подпадают под тяжкие и особо тяжкие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу главы СПЧ, заявил, что решений об амнистии в честь 100-летия Октябрьской революции пока не принималось. «Если какие-то предложения будут – рассмотрим на предмет целесообразности», – сказал представитель Кремля, чьи слова приводят «Известия».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.10.17

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