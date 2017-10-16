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Понедельник, 16 октября 2017, 18:16 мск

российское информационное агентство 18+

Общество

Онищенко считает уважение к женщине лучшей защитой от ЗППП

Онищенко считает уважение к женщине лучшей защитой от ЗППП
Геннадий Онищенко, скриншот видео duma.gov.ru

Бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает план Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по снижению стоимости презервативов неправильным посылом обществу. По мнению парламентария, для борьбы с распространением ВИЧ нужно воспитывать уважение к женщине.

Ранее ФАС выступила с рядом предложений в рамках государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ. В частности, служба считает, что необходимо снизить цены на презервативы через устранение существующих административных и экономических барьеров, а именно, предусмотреть возможность ускоренной регистрации контрацептивов и определить фиксированный размер предельной платы за проведение испытаний презервативов при их госрегистрации, пишет РИА «Новости». По мнению антимонопольщиков, это должно привести к снижению стоимости барьерных контрацептивов за счет развития конкуренция в этом сегменте. Кроме того, ФАС предложила развить сеть вендинговых аппаратов с презервативами нижней ценовой категории.

Геннадий Онищенко раскритиковал идеи ФАС: «Главное средство профилактики от ВИЧ и СПИДА – это уважение к женщине, любовь к ней, трепетное отношение, сакральное, а не понижение цен. <…> Вот чем наш славный ФАС отчитался перед обществом: продолжайте безнравствовать, продолжайте быть безразборными в своих связях, а мы вам вот низкую цену установим».

Тем не менее, депутат согласился с тем, что цены на презервативы действительно высокие, однако призвал беспокоиться больше о воспитании детей и школьников. «Это же некое таинство, некоторое духовное взаимоотношение молодых людей. Это та функция, которая дана человеку для продления рода путем создания семьи и уважения к женщине», – пояснил Онищенко.

Москва, Зоя Осколкова

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