Опрос: жители России рассказали, кто должен кормить семью

Более половины россиян уверены, что мужчина должен материально обеспечивать семью. В вопросах воспитания детей и поддержания порядка в доме роли жены и мужа должны быть равными. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

54% респондентов заявили, что видят мужчину в роли кормильца семьи. Примечательно, что представители сильного пола чаще считают, что деньги должен приносить муж, такого мнению придерживаются 64% мужчин и 45% женщин.

Что касается ухода за детьми, 84% опрошенных уверены, что эти обязанности в равной степени должны выполнять оба супруга. Исключительно «женским делом» называют это 15% россиян, мужским – 1%.

Содержание дома и бытовые вопросы также должны решать муж и жена совместно, считают 74% респондентов. Только 17% придерживаются мнения, что порядок в доме должна обеспечивать исключительно женщина, еще меньше – 7% готовы отдать ведение быта в руки мужчины.

По словам эксперта ВЦИОМ Елены Михайловой, современная российская семья характеризуется эмоциональной насыщенностью отношений и рациональным подходом к распределению семейных обязанностей. «При этом большинство представителей «сильного пола», выражая готовность участвовать в воспитании детей и работах по дому, продолжают видеть себя основными добытчиками. В молодых семьях, находящихся на пике репродуктивного периода, мужчина продолжает выступать в качестве надежной опоры для семьи, обеспечивая ей финансовую стабильность (что является одним из ключевых факторов принятия решения о рождении детей). Однако важно учитывать, что в полиэтничном российском пространстве остаются группы, четко следующие традиционным нормам при распределении домашних обязанностей (что и нашло отражение в результатах исследования)», – отметила социолог.

Москва, Зоя Осколкова

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