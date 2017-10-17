ЕСПЧ не увидел политики в деле «Ив Роше», но присудил Навальным компенсацию. Минюст РФ не согласен

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге не нашел политической подоплеки в деле «Ив Роше», по которому осудили Алексея и Олега Навальных, но постановил, что оно было рассмотрено с нарушением права на справедливое судебное разбирательство, и присудил братьям компенсацию в более чем 80 тысяч евро. Постановление ЕСПЧ опубликовано на официальном сайте во вторник, 17 октября.

«Россия должна выплатить каждому заявителю 10 тыс. евро в качестве морального ущерба. Кроме того, РФ должна оплатить Алексею Навальному судебные расходы в сумме 45 тыс. евро, а также 10 971 евро и 460 тысяч рублей компенсации расходов Олегу Навальному», – говорится в вердикте ЕСПЧ, который цитирует «Интерфакс».

В Минюсте России, в свою очередь, отметили, что «по итогам рассмотрения жалобы Европейский Суд существенно уменьшил заявленные братьями Навальными размеры компенсации морального вреда, судебных расходов и издержек, а также полностью отказал в компенсации выплат, произведенных ими по гражданскому иску». В то же время в сообщении Минюста говорится, что «нельзя согласиться с позицией суда о наличии процессуальных нарушений при привлечении заявителей к уголовной ответственности и применении норм российского уголовного и гражданского законодательства. В ведомстве также отметили, что решение о возможном обжаловании будет принято в трехмесячный срок после вступления постановления в силу.

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал братьев Навальных виновными в хищении денежных средств «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» и приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно, а его брата Олега – к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Навальные отрицали свою вину и называли дело сфабрикованным и политически мотивированным. В феврале 2015 года Мосгорсуд рассмотрел жалобы защиты осужденных и оставил приговор без изменения.

Страсбург, служба информации РИА «Новый День»

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