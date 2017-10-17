Россиян буду лишать родительских прав за вовлечение детей в секты

Верховный суд России уточнил правила лишения родительских прав. В проекте постановления пленума ВС приведен перечень условий, при которых предлагается забирать детей из семьи. Среди прочего в документе есть пункт о вовлечении несовершеннолетних в деятельность сект или экстремистских организаций.

В первую очередь лишать родительских прав необходимо за злоупотребление ими в ущерб интересам детей. Под этим термином подразумевается препятствование получению образования, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкоголя и наркотиков, передает РБК.

В список злоупотреблений родительскими правами вошли также привлечение детей к деятельности религиозных сект либо общественных объединений и организаций, в отношении которых «имеется вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности».

Кроме того, забирать детей из семьи предлагается за жестокое обращение. Здесь имеется в виду не только физическое или психическое насилие, но и применение «недопустимых способов воспитания», связанных с грубым, унижающим человеческое достоинство обращением, оскорблением или эксплуатацией.

Примечательно, что у родителей, которые не выполняли свои обязанности по воспитанию ребенка вследствие стечения тяжелых обстоятельств, кроме хронического алкоголизма или наркомании, изымать детей нельзя. Впрочем, суд может ограничить родительские права в таких семьях, если посчитает, что это представляет опасность для ребенка.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.10.17

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